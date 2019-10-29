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    Економіка та фінанси

    Син ексміністра агрополітики готується обійняти високу посаду у новому уряді

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    Геннадій Супіханов вже встиг&nbsp;зареєструвати в системі НАЗК декларацію як претендент на посаду в.о. глави &laquo;Аграрного фонду&raquo; - Син ексміністра агрополітики готується обійняти високу посаду у новому уряді
    Геннадій Супіханов вже встиг зареєструвати в системі НАЗК декларацію як претендент на посаду в.о. глави «Аграрного фонду»

    Геннадій Супіханов - син Бориса Супіханова, міністра аграрної політики часів Кучми

    Бізнесмен Геннадій Супіханов готується обійняти посаду голови ПАТ «Аграрний фонд». Про це стало відомо з електронної системи Національного агенства з запобігання корупції, де Супіханов 23 жовтня 2019 року зареєстрував декларацію як претендент на посаду в.о. глави Аграрного фонду.

    Як повідомляв Главком, у цей же день Кабінет міністрів  відсторонив керівника Аграрного фонду Андрія Радченка. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов.

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    Геннадій Супіханов - син Бориса Супіханова, міністра аграрної політики часів Кучми (1998-1999 роки).

    В останні роки Геннадій Супіханов очолював два кар'єри - Нігинський і Мурафський. Перший з них має 7 млн грн податкового боргу при статутному капіталі в 5,8 млн грн, другий - 2,01 млн грн боргу з податків при 296 тис. грн статутного капіталу.

    В декларації Супіханова за 2018 рік значиться квартира площею 188,5м кв. у Києві, будинок 398,7 кв м і земельна ділянка 15 соток у селі Іванковичі Васильківського району. Ділянка 48,5 гектарів у селі Сахнівці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області зареєстрована як власність дружини - Супіханової Валентини Вікторівни.

    Супіханов володіє Мурафським кар'єром. Згідно із декларацією заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 63414 грн. Також він отримує допомогу на дитину від Державного фонду соціального страхування- 6590 грн. Задекларував дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) - 200 тис. грн, Якщо вірити декларації, бізнесмен тримає у готівці 3 млн грн. У 2013 році отримав позику у ТОВ Фінансова компанія *Народна позика 5,4 млн грн.

    ПАТ Аграрний фонд — один з провідних операторів агропромислової галузі. Підприємство засноване 22 квітня 2013 року, згідно з постановою уряду.

    Аграрний фонд спеціалізується на закупівлі зернових за форвардними контрактами, продажі манеральних добрив, зерна та борошна. Щороку підприємство закуповує близько мільйона тонн зерна. Власником 100% акцій ПАТ «Аграрний фонд» є держава.

    міністр Мінекономіки аграрії НАЗК Тимофій Милованов
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