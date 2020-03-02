НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревою



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Справу стосовно Валерії Гонтаревої закрили 27 лютого

За словами джерела в Антикорупційному бюро, справу закрито у зв'язку з відсутністю в діях Гонтаревої складу кримінального правопорушення

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою. Про це повідомило джерело в НАБУ.

«Справу стосовно Гонтаревої закрили», - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, справу закрито у зв'язку з відсутністю в діях Гонтаревої складу кримінального правопорушення.

Справу закрито 27 лютого.

Як повідомлялось, у липні 2017 року суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе декларування недостовірних даних Гонтаревою.

У листопаді 2019 року у Генпрокуратурі наголосили, що не готували підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій і першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій, а також не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.

Як повідомлялося, у випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня 2019 року на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої. Автори «Кварталу» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири.

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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