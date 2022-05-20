НАЗК звільнило українців від подання декларацій під час війни, але є умова

НАЗК залишило технічну можливість подавати декларації та повідомлення навіть під час воєнного стану

НАЗК залишило технічну можливість подавати декларації та повідомлення навіть під час воєнного стану

Під час війни українцям не обов'язково подавати декларації, однак протягом трьох місяців після її завершення це зробити необхідно

Під час воєнного стану подавати декларації будь-якого виду необов'язково. Водночас після завершення війни чиновники мають три місяці на подання документа без порушень. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Водночас, попри війну, НАЗК надає можливість подавати декларацію завдяки новій функції «Дані для декларації».

Як користуватися цією функцією:

перейти через персональний кабінет у Реєстрі декларацій.

у розділі «Мої документи» натиснути кнопку «Дані для декларації».

«Після цього ви отримаєте інформацію про вашу власність та обтяження, якщо така інформація є в державних реєстрах. Зверніть увагу, що такі дані можна отримати лише щодо своєї власності та обтяжень. Інформація про власність чи обтяження членів сім’ї не буде доступна», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК уточнили: тим, хто вперше подає декларацію, така функція буде недоступна.

Нагадаємо, раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що за кодоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати.