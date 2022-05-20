НАЗК звільнило українців від подання декларацій під час війни, але є умова
Під час війни українцям не обов'язково подавати декларації, однак протягом трьох місяців після її завершення це зробити необхідно
Під час воєнного стану подавати декларації будь-якого виду необов'язково. Водночас після завершення війни чиновники мають три місяці на подання документа без порушень. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.
Водночас, попри війну, НАЗК надає можливість подавати декларацію завдяки новій функції «Дані для декларації».
Як користуватися цією функцією:
- перейти через персональний кабінет у Реєстрі декларацій.
- у розділі «Мої документи» натиснути кнопку «Дані для декларації».
«Після цього ви отримаєте інформацію про вашу власність та обтяження, якщо така інформація є в державних реєстрах. Зверніть увагу, що такі дані можна отримати лише щодо своєї власності та обтяжень. Інформація про власність чи обтяження членів сім’ї не буде доступна», – йдеться у повідомленні.
У НАЗК уточнили: тим, хто вперше подає декларацію, така функція буде недоступна.
Нагадаємо, раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що за кодоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати.