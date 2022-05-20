  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    НАЗК звільнило українців від подання декларацій під час війни, але є умова

    НАЗК залишило технічну можливість подавати декларації та повідомлення навіть під час воєнного стану - НАЗК звільнило українців від подання декларацій під час війни, але є умова
    НАЗК залишило технічну можливість подавати декларації та повідомлення навіть під час воєнного стану
    фото з відкритих джерел

    Під час війни українцям не обов'язково подавати декларації, однак протягом трьох місяців після її завершення це зробити необхідно

    Під час воєнного стану подавати декларації будь-якого виду необов'язково. Водночас після завершення війни чиновники мають три місяці на подання документа без порушень. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

    Водночас, попри війну, НАЗК надає можливість подавати декларацію завдяки новій функції «Дані для декларації».

    Як користуватися цією функцією:

    • перейти через персональний кабінет у Реєстрі декларацій.
    • у розділі «Мої документи» натиснути кнопку «Дані для декларації».

    «Після цього ви отримаєте інформацію про вашу власність та обтяження, якщо така інформація є в державних реєстрах. Зверніть увагу, що такі дані можна отримати лише щодо своєї власності та обтяжень. Інформація про власність чи обтяження членів сім’ї не буде доступна», – йдеться у повідомленні.

    У НАЗК уточнили: тим, хто вперше подає декларацію, така функція буде недоступна.

    Нагадаємо, раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що за кодоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати.

    Теги: росія окупанти війна декларація НАЗК Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАЗК звільнило українців від подання декларацій під час війни, але є умова