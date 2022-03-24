Верховна Рада запровадила нове покарання за пособництво державі-агресору

Потенційним злочинцям загрожує до 12 років тюрми

Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. Про це у телеграм-каналі написав обранець Олексій Гончаренко.

Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено нову статтю 111-2. «Пособництво державі агресору». Вона передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

В Україні таке покарання загрожуватиме за умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору (пособництво), його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства з метою завдання шкоди Україні.

Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський підписав закони про колабораціонізм. Тепер за співпрацю з Російською Федерацією загрожує кримінальна відповідальність. Мова про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.