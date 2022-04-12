Допомога для переселенців: хто і скільки може отримати грошей під час війни

У Міністерстві юстиції розповіли, хто в Україні з внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану може отримати допомогу від держави та що для цього потрібно. Як йдеться у поясненні відомства, допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також з території, де ведуться активні бойові дії.

Водночас не можуть претендувати на допомогу внутрішньо переміщені особи, які перебували на обліку до 24 лютого 2022 року у регіонах, що не включені до переліку відповідних територій.

У яких розмірах надається допомога

Громадяни України, які виїхали із зони бойових дій, можуть отримувати щомісячну допомогу від держави. Вона надається у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;

для інших осіб – 2000 гривень.

Як отримати допомогу переселенцям

У Мін'юсті розповіли, що для одержання допомоги потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа та отримати відповідну довідку, а також подати заяву на отримання допомоги на проживання.

«Для цього необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг, а пізніше таку заяву після відповідних доопрацювань можна буде подати через Портал «Дія», – пояснили у відомстві.

Виплата допомоги здійснюватиметься через «Ощадбанк» на банківський рахунок, який отримувач вказав під час звернення із заявою на отримання такої допомоги.

Яка тривалість виплати допомоги

Громадяни, які звернулися за допомогою, зможуть отримувати її щомісяця, починаючи з місяця звернення на увесь період введення воєнного стану, а також ще один місяць після його припинення чи скасування.

«Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану. Водночас виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам не здійснюватиметься за ті місяці, у яких вони отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», – зауважили у Мін'юсті.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики запевнили, що громадяни навіть у час війни отримають усі державні виплати: субсидії, пільги та соціальну допомогу.