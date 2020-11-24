Названі умови розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Дослідження

Сьогодні Україна має рівень споживання сталі на душу населення в 2 рази нижче, ніж в Білорусі або Румунії

Українська металургія до 2030 року може наростити виплавку сталі на 14,4% до рівня 2019 року - до 23,8 млн тонн і збільшити валютні надходження від експорту на 600 млн доларів на рік. Додатково буде згенеровано ВВП на 1,75 млрд доларів, а податкові надходження до бюджету зростуть на 400 млн доларів на рік.

Про це йдеться в дослідженні «Металургія України: візія 2030», що було представлене 20 листопада аналітичним центром GMK Center на платформі «Центру економічного відновлення».

На думку аналітиків GMK Center, виконання даних цілей цілком можливо за реалізації 4 умов: стимулюючої інвестиційної політики держави, розвитку внутрішнього ринку, послідовної роботи з протидії протекціонізму та системної екологічної політики.

«Стимулююча інвестиційна політика має на увазі макроекономічну стабільність, зважену монетарну політику і поліпшення інвестиційного клімату. Тут же слід сказати про виважену податкову та тарифну політики. Адже будь-які проблеми з бюджетом держава перекладає на бізнес», – пояснив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Сьогодні Україна має рівень споживання сталі на душу населення в 2 рази нижче, ніж в Білорусі або Румунії. Експерти вважають, що це вказує на можливість зростання внутрішнього ринку не менше ніж на 50%.

Як йдеться в дослідженні, на сьогодні проти металопродукції з України діє 32 антидемпінгові заходи та 4 захисні в 14 країнах світу. Україна вкрай неефективна в вирішенні торгових суперечок і має один з найнижчих у світі показників успішних кейсів, коли розслідування не завершувалося введенням мит. Необхідно протидіяти торговим обмеженням за допомогою торгової дипломатії, активізації роботи щодо укладення торгових угод, а також активної позиції держави в торгових суперечках проти вітчизняної продукції.

«Стратегія металургії має стати важливою частиною Національної економічної стратегії та не лише тому, що металургія сьогодні є базовою галуззю економіки і забезпечує 12% ВВП по всьому ланцюжку, є великим роботодавцем і інвестором. Набагато важливіше, що металургія збереже свій статус базової в економіці майбутнього», – резюмував директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Джерело: Українські новини