Зеленський пропонує виплатити ФОПам по 8 тис. грн компенсації

Президент анонсував допомогу підприємцям в умовах карантинних обмежень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроєкти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину. Зокрема йдеться про одноразову матеріальну допомогу.

«Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень», – наголосив президент.

Також передбачать компенсацію підприємцям за збереження робочих місць. За словами Зеленського, якщо власник бізнесу скоротив час роботи, але нікого не звільнив, він зможе отримати по 8 тисяч гривень на кожного працівника.

Глава держави розповів, що отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток Дія. У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти.

Після того, як протягом кількох днів дані підприємця перевірять, йому виплатять допомогу.

Відповідно до розрахунків, допомогу зможуть отримати 1,2 мільйона українців. Обсяг програми становитиме майже 10 мільярдів гривень.

Також Зеленський розповів, кого першочергово вакцинують від коронавірусу.

До слова, міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Як відомо, в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

Варто додати, що 24 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Напередодні, 23 листопада голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з наполегливим проханням відмовитися від «карантину вихідного дня» і повернутися до системи адаптивного карантину, яка передбачала поділ на чотири рівня епідемічної небезпеки.

