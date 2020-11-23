До нового року в Україні з'явиться новий лоукостер: що про нього відомо

Bees Airline планує здійснити перший чартерний політ до Єгипту наприкінці 2020 року – початку 2021 року

В Україні до кінця року може з’явитися новий лоукостер Bees Airline. Компанію очолить колишній гендиректор іншого українського перевізника SkyUp.

До кінця року в Україні з’явиться новий лоукостер Bees Airline — компанія подала документи для отримання сертифіката експлуатанта. Про це пише видання Mintrans.

Повідомляється, що перевізник вже взяв в лізинг перші два літаки Boeing 737−800, а в 2020 році авіакомпанія планує взяти ще два повітряних судна. За словами директора компанії Євгена Хайнацького, до 2022 року перевізник планує розширити парк до шести літаків.

До середини липня цього року Хайнацкий керував роботою українського лоукостера SkyUp. Він був звільнений з компанії через роботу над створенням іншого авіаперевізника, розповів в інтерв'ю ЦТС новий керівник SkyUp Дмитро Сероухов.

За словами Хайнацького, компанія буде базуватися в аеропорту Київ ім. І. Сікорського (Жуляни).

Як пише Mintrans перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Зараз у компанії підписані договори з двома туроператорами. Один з них — Tez Tour Ukraine.

«Старт польотів залежить від того, як швидко ми отримаємо сертифікат експлуатанта. Якщо до 22 грудня, то ми запустимо чартерні рейси на свята. Якщо немає, то полетимо в районі 15 січня «, — заявив Хайнацкий.

Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. У якості одного з напрямків в компанії розглядають Батумі.





Візуалізація лівреї авіаперевізника Bees Airlines / Фото: avianews.com via Facebook

Зараз в Bees Airline працює більше 50 чоловік, а після отримання сертифіката експлуатанта штат збільшиться до 100 чоловік. Поки в компанію вклали близько $ 1 млн. Лоукостер планує вийти на операційний прибуток на другий рік роботи.

За даними порталу YouControl, кінцевим бенефіціаром лоукостера є український підприємець Сергій Смирний. Він також володіє зареєстрованою в Закарпатській області сільськогосподарською компанією Континент. Співвласником цієї компанії також є власник українського туроператора Tez Tour Сергій Буртин. За даними джерел НВ Бізнес, він також є і співвласником нового авіаперевізника.