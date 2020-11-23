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    В Україні через скорочення туризму з ринку йдуть автопрокатні компанії

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    Сьогодні орендувати автівку в Україні можна за близько $50 за 1-2 доби - В Україні через скорочення туризму з ринку йдуть автопрокатні компанії
    Сьогодні орендувати автівку в Україні можна за близько $50 за 1-2 доби

    Основними клієнтами компаній з оренди авто були іноземні туристи

    Із моменту запровадження карантинних обмежень у березні п’ять автопрокатних компаній покинули ринок через різке скорочення кількості іноземних туристів.

    Про це пише UBR.

    Так, п’ять компаній припинили роботу у сфері короткострокової оренди автівок. 

    Генеральний секретар Асоціації автопрокатних компаній Дмитро Вакуленко пояснив, що причиною є різке скорочення потоку іноземних туристів в Україну - саме вони були основними клієнтами компаній.

    Через неспроможність конкурувати з великими компаніями на рівні сервісу, менші гравці на ринку мусили знижувати ціни та працювати собі у збиток. 

    Вакуленко зазначив, що через це багато компаній наразі працюють у «підвішеному стані».

    Сьогодні орендувати автівку в Україні можна за близько 50 доларів за 1-2 доби, проте вартість залежить від класу та типу авто. Влітку ціни також зростають порівняно з іншими періодами.

    За даними Euromonitor більше половини українського ринку у 2019 році становили три міжнародні компанії, лідером був Sixt (26,2% ринку).

    Нагадаємо, що цього року кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази.

     

    Теги: торгівля бізнес ринок туризм ціни машини автомобіль карантин
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