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    Економіка та фінанси

    НБУ 4 червня знову знизив офіційний курс долара

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    <span>Курс долара знижується п'ятий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня</span> - НБУ 4 червня знову знизив офіційний курс долара
    Курс долара знижується п'ятий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня

    Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. 

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Курс на 4 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

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    Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 26,7544 гривень за 1 долар (-0,0411 грн).

    При цьому курс долара на 3 червня становив 26,7955 гривень за 1 долар.

    Курс долара знижується п'ятий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.

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