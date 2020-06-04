НБУ 4 червня знову знизив офіційний курс долара



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Курс долара знижується п'ятий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс на 4 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

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Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 26,7544 гривень за 1 долар (-0,0411 грн).

При цьому курс долара на 3 червня становив 26,7955 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується п'ятий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.