У Нацбанку хочуть заборонити судове блокування роботи фінансових установ



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Банки не повинні ставати мішенню під час перерозподілу активів, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що НБУ хоче заборонити судове блокування роботи фінансових установ, бо це може негативно позначитися на всій банківській системі. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

«Що сталося з Промінвестом? Був примусовий продаж акцій на біржі, результати якого заблоковані рішенням суду. Цим самим рішенням ПІБу заборонено виконувати цілу низку операцій, в тому числі тих, які необхідно провести для здачі банківської ліцензії. Перший і найголовніший крок вони зробили – розрахувалися з вкладниками. Як тільки в судах будуть зняті заборони, банк продовжить згортатися», – говорить перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Рожкова стверджує, що представники НБУ обговорювали з депутатами профільного комітету необхідність виведення фінансових інститутів з-під такого удару.

«У різних людей можуть бути різного роду претензії, але не можна дозволяти рішеннями судів блокувати діяльність банку. Адже фактично це є вбивством кредитної установи. Добре, що ПІБ розплатився з вкладниками, тому рішення суду на ньому негативно не позначається, але якщо припустити, що подібна негативна практика буде регулярно використовуватися у відношенні до працюючих банків, це може привести до негативних наслідків для банківської системи і фінстабільності в цілому», – вважає вона.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.

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