У травні українці більше продали валюти, ніж купили



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У травні українці більше продали валюти, ніж купили

У травні - порівняно з квітнем - продаж валюти українцями збільшився на 15,4%

У травні 2020 року обсяг продажу населенням готівкової валюти на 48,5 млн доларів перевищив обсяг купівлі.

Про це йдеться у даних Нацбанку.

Зазначається, що у травні - порівняно з квітнем - продаж валюти українцями збільшився на 15,4%, до 908,8 млн доларів.

Водночас обсяги купівлі валюти також збільшились - на 16,8% (до 860,2 млн доларів).

При цьому, у порівнянні з лютим (до запровадження карантину) населення скоротило продаж валюти у 1,6 рази, а купівлю - у 1,4 рази.

Нагадаємо, економічний радник Зеленського спрогнозував курс гривні до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Також фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після послаблення карантину.