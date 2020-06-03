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    Економіка та фінанси

    НБУ на 3 червня знизив офіційний курс долара

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    <span>Долар подешевшав на 2 копійки</span> - НБУ на 3 червня знизив офіційний курс долара
    Долар подешевшав на 2 копійки
    Фото: УНІАН

    Курс долара знижується четвертий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня

    Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 26,7955 гривень за 1 долар (-0,0226 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 26,8181 гривень за 1 долар.

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    Таким чином, курс долара знижується четвертий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.

    Нагадаємо, на 2 червня 2020 року НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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