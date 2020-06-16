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    Економіка та фінанси

    НБУ на 16 червня підвищив курс долара

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    <span>Курс долара піднявся ще на 11 копійок</span> - НБУ на 16 червня підвищив курс долара
    Курс долара піднявся ще на 11 копійок

    Гривня щодо долара подешевшала до 26,84 грн/$

    Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 26,84 гривень за долар. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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    Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 26,844 гривень за один долар (+0,1137 грн).

    Гривня до євро залишилася на тому самому рівні – 30,21 грн/€.

    Курс гривні до російського рубля трохи зміцнився: з 3,84 грн за 10 руб. до 3,82 грн за 10 руб.

    Зазначимо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.

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