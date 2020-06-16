НБУ на 16 червня підвищив курс долара
Курс долара піднявся ще на 11 копійок
Гривня щодо долара подешевшала до 26,84 грн/$
Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 26,84 гривень за долар. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
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Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 26,844 гривень за один долар (+0,1137 грн).
Гривня до євро залишилася на тому самому рівні – 30,21 грн/€.
Курс гривні до російського рубля трохи зміцнився: з 3,84 грн за 10 руб. до 3,82 грн за 10 руб.
Зазначимо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.