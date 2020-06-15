НБУ на 15 червня підвищив офіційний курс долара



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Курс на 14 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем

Долар піднявся до позначки 26,70 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар.

Курс на 14 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,7303 гривень за 1 долар (+0,1304 грн).

При цьому курс долара на 12 червня становив 26,5999 гривень за 1 долар.

Скріншот: bank.gov.ua

В обмінних пунктах України 12 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 30,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,57 (26,48 - 11 червня), продажу - 26,79 (26,70 - 11 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,75 (29,71 - 11 червня), продажу - 30,25 (30,22 - 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,44 - 11 червня), продажу 3,86 (3,89 - 11 червня) грн за 10 рублів.