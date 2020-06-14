Платникам єдиного внеску: змінено порядок списання штрафів та пені



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Порядок списання сум недоїмки, штрафів і пені, нарахованих платникам ЄВ

Контролюючий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою

Закон №592 вносить зміни щодо порядку списання сум недоїмки, штрафів та пені, нарахованих платникам єдиного внеску.

Про це повідомляє видання Головбух.

Відповідно до п. 9 Закону №2464 підлягають списанню за заявою платника несплачені на 1 січня 2021 року суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми, якщо платниками ЄВ не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, та за умови подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом №592: платниками, зазначеними у п. 4 Закону №2464 – заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до контролюючого органу – звітності; платниками, зазначеними у п. 5 Закону №2464 – заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592.

Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей контролюючий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Контролюючим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що: платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592. суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому Законом №2464.

Якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом №2464, контролюючий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкціїдо платника єдиного внеску, передбачені п. 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону №2464, за наведених умов не застосовуються.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону №2464 не підлягають поверненню.

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