Нововведення для платників єдиного податку третьої групи - роз’яснення ДПС



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Законом встановлено нововведення для платників єдиного податку третьої групи

Анулювання реєстрації єдиного податку можливе в разі наявності податкового боргу

До Податкового кодексу України внесено зміни щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві. Внесено низку змін, що стосуються, зокрема, юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби (ДПС) в м. Києві.

Законом встановлено нововведення для платників єдиного податку третьої групи:

зменшено з 15 до 10 календарних днів термін, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% зі сплатою ПДВ;

обмежено поширення пільги у вигляді земельного податку на юридичних осіб – платників єдиного податку 3 групи, при наданні нерухомого майна в оренду;

визначено, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе в разі наявності податкового боргу, що перевищує 1020 грн на кожне перше число місяця протягом двох наступних кварталів – в останній день другого з наступних кварталів.

Нагадаємо, закон про зміни до Податкового кодексу, який президент Володимир Зеленський підписав 21 травня, збільшує податок на продаж автівок. Він має вивести з «тіні» ринок професійних продавців авто.

Як повідомлялося, Національний банк України 12 червня задовольнив заявки 10 банків на отримання довгострокових кредитів рефінансування строком до п’яти років на загальну суму 2,22 млрд грн під 6% річних.

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