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    Економіка та фінанси

    НБУ обрав п’ятий банк для зберігання запасів готівки

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    &laquo;Укрсиббанк&raquo; став п&rsquo;ятим уповноваженим&nbsp;НБУ&nbsp;банком - НБУ обрав п’ятий банк для зберігання запасів готівки

    «Укрсиббанк» став п’ятим уповноваженим НБУ банком

    «Укрсиббанк» письмово звернувся до Національного банку з наміром стати уповноваженим банком по зберіганню запасів готівки регулятора

    «Укрсиббанк» став п’ятим уповноваженим НБУ банком, який буде зберігати запаси готівки регулятора, забезпечувати готівкою інші банки в регіонах, приймати від них надлишки і зношені купюри.

    «Нацбанк України надав АТ «Укрсиббанк» статус уповноваженого банку по зберіганню запасів готівки регулятора», – повідомляє пресслужба НБУ.

    Відповідне рішення правління Нацбанку прийняло ще 2 березня.

    Також «Укрсиббанк» забезпечуватиме готівкою інші банки в регіонах, приймати від них надлишки готівки і зношені купюри.

    «Укрсиббанк письмово звернувся до Національного банку з наміром стати уповноваженим банком по зберіганню запасів готівки регулятора і надав всю необхідну інформацію», – йдеться в повідомленні регулятора.

    У НБУ також зазначили багаторічний досвід «Укрсиббанку» по організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів з використанням передових технологій.

    Відзначається, що банк володіє розгалуженою мережею відокремлених підрозділів. Зокрема, в «Укрсиббанку» є касові центри в Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Харкові, Ужгороді, Одесі, Львові та Вінниці.

    У Нацбанку відзначили, що продовжують делегування частини своїх функцій в регіонах іншим учасникам ринку для переходу від частково делегованої моделі організації готівкового обігу, до делегованої моделі.

    На сьогодні функції зберігання запасів готівки НБУ і проведення операцій з ними в усіх регіонах країни виконують підрозділи наступних чотирьох уповноважених банків: «Ощадбанк», Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

    До слова, Міжнародні резерви України на 1 березня становили $28,543 млрд (у еквіваленті), що на 1% або $278 млн менше показника на 1 лютого 2020 року ($28,821 млрд).

    Також Нацбанк повідомив, яким буде курс гривні після вихідних.

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    Теги: Національний банк економіка банки валютні операції гроші фінанси НБУ
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