Нацбанк повідомив, коли чекати піку інфляції

Інфляція в Україні сягне пікових значень усередині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбаанку Юрій Гелетій.

«Досить швидке відновлення світової та української економіки формуватиме відчутний інфляційний тиск упродовж усього року. Утім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком поступово розвернуть інфляційну динаміку», – зазначив він.

Водночас пандемія Covid-19 все ще створює загрозу зниження ділової активності та охолодження споживчого та інвестиційного попиту. Це відповідно може мати стримуючий вплив на інфляцію.

За прогнозами НБУ, наприкінці цього року інфляція сповільниться та у першому півріччі 2022 року закріпиться в цільовому діапазоні 5%±1 в.п.

Також сьогодні Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5% для повернення інфляції у цільовий діапазон.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

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