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    Нацбанк повідомив, яким буде курс гривні після вихідних

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    Гривня дещо зміцнилася&nbsp; - Нацбанк повідомив, яким буде курс гривні після вихідних
    Гривня дещо зміцнилася 
    Фото з відкритих джерел

    Гривня за офіційним курсом зміцнилася до 27,71 грн/дол

    Національний банк України на вівторок, 9 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,71 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

    Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,08 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 33 копійки в порівнянні з попереднім показником.

    Нацбанк на 9 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

    • 100 USD США - 2770,91 (5 березня - 2776,64)
    • 100 EUR – 3307,5 (5 березня - 3340,62)

    На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,75/27,77 грн/дол., до євро - на рівні 33,07/33,09 грн/євро.

    Національний банк України на п'ятницю, 5 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Між іншим, за даними НБУ валютні резерви України у лютому скоротилися майже на $300 млн. НБУ цьогоріч очікує збереження валютних резервів на рівні $30 млрд.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції гроші бізнес гривня фінанси
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