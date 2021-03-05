Валютні резерви України у лютому скоротилися майже на $300 млн

У лютому міжнародні резерви зменшилися насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави

Міжнародні резерви України на 1 березня становили $28,543 млрд (у еквіваленті), що на 1% або $278 млн менше показника на 1 лютого 2020 року ($28,821 млрд).

За даними НБУ, у лютому міжнародні резерви зменшилися насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави.

Водночас інтервенції Нацбанку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково компенсували виплати з погашення держборгу.

Загалом динаміку резервів упродовж лютого визначали такі чинники:

1. Операції з управління державним боргом.

Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті склав $633,9 млн (у еквіваленті). З цієї суми $489,2 млн були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), а $33,7 млн – на обслуговування єврооблігацій, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП у лютому склали $456,7 млн.

Крім того, в лютому уряд та НБУ виплатили $213,1 млн (у еквіваленті) на користь МВФ.

2. Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

На початку лютого пропозиція на валютному ринку переважала попит, зокрема внаслідок нарощення нерезидентами портфеля ОВДП. Це дозволило Нацбанку викупити в резерви $200 млн. Останні два тижні лютого міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив на валютний ринок. Інтервенції з продажу валюти в лютому також не проводилися.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У лютому їх вартість зменшилася на $87,5 млн (у еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та Нацбанку.

У січні міжнародні резерви скоротилися на $312 млрд, що на 1,1% менше показника на 1 січня 2020 року ($29,133 млрд).

Торік валютні резерви НБУ зросли на 15% і на кінець року сягнули восьмирічного максимуму в $29,13 млрд.

НБУ цьогоріч очікує збереження валютних резервів на рівні $30 млрд.