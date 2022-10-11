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НБУ вилучить з обігу деякі банкноти: що зміниться із наступного року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НБУ вилучить з обігу деякі банкноти: що зміниться із наступного року
З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот
НБУ

В обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети

З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років (попереднього покоління). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме:

  • обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
  • банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління?

1. Підвищення якості готівки в обігу.

  • Банкноти попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу, мають значну зношеність.
  • Їх заміна дасть змогу поліпшити готівкові розрахунки та їхню зручність для населення.

2. Осучаснення дизайну банкнот.

  • Велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.
  • Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Як відбуватиметься поступова заміна?

З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Із банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації. Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу з’являтимуться «сріблясті» монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Нагадаємо, у липні Нацбанк ввів в обіг монети, присвячені пісні «Червона калина».

Теги: Нацбанк гривня гроші

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