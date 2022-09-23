Нацбанк повідомив, чи планує міняти фіксований обмінний курс

Регулятор у липні скоригував офіційний курс на рівні 36,6 гривень за долар

Національний банк не має наміру змінювати фіксований обмінний курс – найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Нацбанку.

У Нацбанку повідомили, що поки що підстав для перегляду офіційного курсу немає: у регулятора достатньо можливостей, щоб забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні.

Крім того, повідомили в Нацбанку, завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванні валютних обмежень та відкриттю «зернового коридору» зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку значно стійкіша, ніж у червні-липні.

Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення стабільності курсу.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк скоригував офіційний курс на 25% та встановив його на рівні 36,6 гривні за долар.

Також раніше Національний банк України оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України.