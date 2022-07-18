Нацбанк вводить в обіг монети, присвячені пісні «Червона калина» (фото)

На аверсі монет зображено козака, січового стрільця та військового Збройних Сил України

Національний банк України вводить в обіг пам’ятні монети «Ой у лізу червона калина». Про це повідомляється на сторінці НБУ у Facebook.

Монети присвячені пісні січових стрільців, яка з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в лютому на територію України стала новим символом незламності українського народу.

На аверсі монет зображено козака, січового стрільця та військового Збройних Сил України. Вони разом підіймають калину, обриси крони якої нагадують мапу України. Угорі розміщено напівколом напис: «А ми тую червону калину підіймемо!».

На реверсі викарбувано продовження куплету: «А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!». У центрі зображено листок та китиці калини. Дизайнери та скульптори: Дмитро Кривонос, Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

Випущено монети номіналом 5 гривень (із нейзильберу) та 10 гривень (зі срібла).Тираж монет зі срібла – до 5 000 штук (у тому числі – до 2 500 шт. у 2022 році), з нейзильберу – до 250 000 штук (у тому числі – до 75 000 шт. у 2022 році, в сувенірній упаковці).

Раніше Нацбанк презентував перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни.