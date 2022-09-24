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Обережно, шахраї! Нацбанк попереджає про небезпечну схему

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обережно, шахраї! Нацбанк попереджає про небезпечну схему
НБУ не здійснює жодних соціальних виплат
фото з відкритих джерел

Злочинці пропонують перейти в шахрайський чатбот

У соцмережах з’являються повідомлення, в яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом «Твоя опора» – усім українцям виплачують «соціально-індивідуальну виплату». Ця інформація є фейковою.

Як повідомили в НБУ, вони не здійснюють жодних соціальних виплат. Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат.

Як діють шахраї

Злочинці пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там шахраї можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.

Як не стати жертвою афери

  • Не переходьте за сумнівними посиланнями.
  • Ніколи і нікому не кажіть термін дії своєї картки, CVV-код, паролі та PIN-коди!
  • Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік). 

Також в Україні з 1 жовтня виплата субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, якому було передано відповідні повноваження. Проводитимуть виплати пільг за механізмами, які зараз працюють у рамках пенсійного забезпечення.

Теги: шахрайство гроші фінанси Нацбанк

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