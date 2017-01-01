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    НБУ позбавив ліцензії банк «Фінансовий партнер»

    Банк «Фінансовий партнер» був заснований у 2012 році
    Національний банк України відкликав банківську ліцензію ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» після рішення фінустанови припинити банківську діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Акціонери банку «Фінансовий партнер» на зборах 7 червня 2017 року прийняли рішення про припинення банком банківської діяльності без
    • Вчора, 22:54
    • Розсилка

    Банк «Фінансовий партнер» був заснований у 2012 році

    Національний банк України відкликав банківську ліцензію ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» після рішення фінустанови припинити банківську діяльність.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Акціонери банку «Фінансовий партнер» на зборах 7 червня 2017 року прийняли рішення про припинення банком банківської діяльності без закриття юридичної особи відповідно до закону «Про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків».

    Банк «Фінансовий партнер» був заснований у 2012 році. Згідно з даними НБУ, до 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (157,097 млн грн) банк «Фінансовий партнер» займав 85-е місце серед 90 діючих в Україні банків.

    Нагадаємо, за даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП.

    Нагадаємо, Нацбанк не прогнозує сильних коливань курсу гривні.

    Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол., на кінець 2019 року - 27,5 грн/дол. За даними S&P, курс гривні на кінець 2017 року становитиме 26,9 грн/дол.

    На 30 листопада Нацбанк встановив курс 27,01 грн/$.

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