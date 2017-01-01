НБУ позбавив ліцензії банк «Фінансовий партнер»

Банк «Фінансовий партнер» був заснований у 2012 році

Національний банк України відкликав банківську ліцензію ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» після рішення фінустанови припинити банківську діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Акціонери банку «Фінансовий партнер» на зборах 7 червня 2017 року прийняли рішення про припинення банком банківської діяльності без



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банк «Фінансовий партнер» був заснований у 2012 році

Національний банк України відкликав банківську ліцензію ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» після рішення фінустанови припинити банківську діяльність.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Акціонери банку «Фінансовий партнер» на зборах 7 червня 2017 року прийняли рішення про припинення банком банківської діяльності без закриття юридичної особи відповідно до закону «Про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків».

Банк «Фінансовий партнер» був заснований у 2012 році. Згідно з даними НБУ, до 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (157,097 млн грн) банк «Фінансовий партнер» займав 85-е місце серед 90 діючих в Україні банків.

Нагадаємо, за даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП.

Нагадаємо, Нацбанк не прогнозує сильних коливань курсу гривні.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол., на кінець 2019 року - 27,5 грн/дол. За даними S&P, курс гривні на кінець 2017 року становитиме 26,9 грн/дол.

На 30 листопада Нацбанк встановив курс 27,01 грн/$.

Читайте також статтю: Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами