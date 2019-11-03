НБУ встановив офіційний курс гривні на сьогодні
Станом не сьогодні курс валют не змінився
Станом на 3 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,82 грн / дол.,
Про це повідомлено на сайті НБУ.
Зокрема, згідно з інформацією, яку надав Національний банк України, основні курси іноземних валют станом на 3 листопада встановлено на такому рівні:
- 24.819089 грн за долар;
- 27.683212 грн за євро;
- 0.389170 грн за російський рубль;
- 32.140076 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з попередньою добою, 2 листопада, курс всіх вище зазначених валют не змінився.
Нагадаємо, у Національному банку серед причин зростання заробітних плат в Україні назвали чи не основною законодавчу зміну мінімальної зарплати.