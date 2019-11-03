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    Економіка та фінанси

    НБУ встановив офіційний курс гривні на сьогодні

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    НБУ встановив офіційний курс гривні на сьогодні

    Станом не сьогодні курс валют не змінився

    Станом на 3 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,82 грн / дол.,

    Про це повідомлено на сайті НБУ.

    Зокрема, згідно з інформацією, яку надав Національний банк України, основні курси іноземних валют станом на 3 листопада встановлено на такому рівні:

    • 24.819089 грн за долар;
    • 27.683212 грн за євро;
    • 0.389170 грн за російський рубль;
    • 32.140076 грн за фунт стерлінгів.

    У порівнянні з попередньою добою, 2 листопада, курс всіх вище зазначених валют не змінився.

    Нагадаємо, у Національному банку серед причин зростання заробітних плат в Україні назвали чи не основною законодавчу зміну мінімальної зарплати

    Національний банк курс валют
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