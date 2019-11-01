Усі українські банки перейшли на міжнародний стандарт рахунків



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Номер банківського рахунку, за стандартом IBAN, міститиме 29 символів

Всі банки України перейшли на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN). Про це повідомляє пресслужба Національного банку в п'ятницю, 1 листопада.

«Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів і відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується в Європі. Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортним оформлення розрахункових документів», - йдеться в повідомленні.

Номер банківського рахунку, за стандартом IBAN, міститиме 29 символів:

код України UA (2 букви)

контрольний розряд (2 цифри)

код банку (6 цифр)

сам рахунок - довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 - від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 - від 5 до 19 символів).

Таким чином, в новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, в якому цей рахунок відкрито.

Варто відзначити, що старими реквізитами можна користуватися до 12 січня 2020 року.