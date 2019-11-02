Замість кредитування економіки банки вкладаються у держоблігації, – Данилишин



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Академік НАН України Богдан Данилишин

Облікова ставка не сприяє розв’язанню поточних макроекономічних проблем

Висока облікова ставка Нацбанку України та супутнє зростання ставок облігації внутрішньої державної позики призводить до того, що замість кредитування реального сектору економіки банки вкладають кошти у державні облігації.

Про це написав у блозі у ZN.UA експерт Богдан Данилишин.

«Висока облікова ставка НБУ також призводить до збільшення ставок ОВДП. Наслідком цього є ефект витіснення – замість кредитування реального сектору економіки банки вкладають кошти в державні облігації: станом на 11 жовтня 2019 р. в обігу перебувають ОВДП на суму 806,9 млрд грн. З них на балансі банків є ОВДП на суму 344,8 млрд грн, або 42,7% ОВДП, що перебувають в обігу. Спрямування принаймні частини цих коштів на кредитування підприємств дало би змогу суттєво збільшити ВВП і створити додаткові робочі місця», – написав Данилишин.

Він вказав, що на балансі НБУ перебуває держоблігацій на 337,1 млрд грн, що становить 41,8% від ОВДП, що є в обігу. Загальна сума вкладень НБУ та банків у ОВДП становить 681,9 млрд грн. Разом у банків і НБУ сконцентровано 84,5% усіх ОВДП за їх сумою.

На думку Данилишина, облікова ставка не сприяє розв’язанню поточних макроекономічних проблем.

«Так само несвоєчасною є реакція Правління Нацбанку на інфляційну динаміку 2018 р. Попри тривале зниження темпів інфляції (у квітні–вересні 2018-го), Правління Нацбанку тримало облікову ставку на високому рівні (18%) й перейшло до її зниження лише у квітні 2019 р. Відповідно, ставки за кредитами залишаються високими, що значно стримує економічне зростання», – відзначив експерт.

Нагадаємо, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що прискорення зростання економіки України у II кварталі 2019 року до 4,6% відбулося завдяки торгівлі та сільському господарству.