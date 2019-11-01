У Нацбанку пояснили, чому в Україні почали зростати зарплати



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Найвагоміший з факторів зростання оплати праці – законодавча зміна мінімальної зарплати

У Національному банку серед причин зростання заробітних плат в Україні назвали чи не основною законодавчу зміну мінімальної зарплати. Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ за жовтень 2019 року.

«Високі темпи підвищення зарплат в Україні впродовж останніх років зумовлені декількома факторами. Найвагоміший з них – законодавча зміна мінімальної зарплати. Вона не лише чинить прямий вплив на винагороду працівників з найнижчими зарплатами, але прискорює зростання й інших окладів», - повідомили у НБУ.

Другим за значенням фактором зміни зарплати у Нацбанку назвали інфляцію. «Вплив цього фактора суттєво посилився після кризи 2014-2015 років, але в останні роки знижується у відповідь на послаблення інфляційного тиску, чому сприяють жорстка монетарна політика та зважена фіскальна політика», - зазначили у регуляторі.

«Ще один вагомий чинник – брак робочої сили, зумовлений посиленням трудової міграції після економічної кризи 2014-15 рр. Однак на відміну від країн ЄС і США зарплата в Україні мало чутлива до змін продуктивності праці. Це створює проблему для економіки, підживлюючи інфляційний тиск. Неінфляційне збільшення зарплат та їхнє наближення до рівня сусідніх європейських країн можуть бути забезпечені через проведення ключових реформ, зокрема ринку праці та освіти», - зауважили у НБУ.

Раніше повідомлялося, що найбільша середня зарплата по Україні, за даними Держстату за другий квартал 2019 року, - у місті Маріуполі. За даними Держстату, у Маріуполі середня зарплата становить 17 114 грн, а у Києві – 15 561 грн.