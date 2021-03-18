Необхідно розпустити Наглядову раду «Укрзалізниці» та створити нову, професійну, – нардеп

Уряд замість того, аби зайнятися Наглядовою радою, звільнив з посади керівника УЗ Жмака, який пропрацював у компанії всього півроку, наголошує нардеп Бондарєв

«Я взагалі не розумію, хто ці люди в наглядовій раді, і як вони туди потрапили», – дивується нардеп Бондарєв

Члени Наглядової ради Укрзалізниці отримують по 300 тисяч гривень зарплати щомісяця, проте не мають жодного плану реформ та місяцями взагалі не з’являються в Україні. Тому необхідно підняти питання про розформування Наглядової ради у цьому складі, та створити нову. Таке переконання висловив народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії ВР по Укрзалізниці Констянтин Бондарєв у ефірі телеканалу «Україна 24».

«На черговому засіданні тимчасової слідчої комісії я буду наполягати на тому, щоб ми підняли питання про необхідність в такому складі роботи наглядової ради. Адже на сьогодні ми взагалі не маємо плану реформ, не маємо сформульованої програми діяльності. Зате маємо дуже серйозну проблему з тим, що в нас начебто є наглядова рада, але фактично її немає», – пояснив Бондарєв.

За його словами, голова Наглядової ради вже три роки не був в Києві, він не спілкується українською мовою, все спілкування відбувається через перекладача.

«Тобто, це не робота, а така собі «відбувальщина». Він отримує кошти ні за що. Я взагалі не розумію, хто ці люди в наглядовій раді, і як вони туди потрапили», – дивується нардеп.

Проте уряд замість того, аби зайнятися Наглядовою радою, звільнив з посади керівника УЗ Володимира Жмака, який пропрацював у компанії всього півроку, наголошує нардеп.

«У пана Жмака дійсно було намагання реформувати «Укрзалізницю» і щось зробити. Як найменш – побороти корупцію, а не тільки розмовляти про неї, як це робить член наглядової ради пан Лещенко», – пояснює Бондарєв.

Саме ТСК буде вимагати від уряду створення нової наглядової ради, наголосив нардеп.

«В Наглядову раду потрібно взяти дійсно досвідчених фахівців української залізниці. Які знають, що таке українська залізниця, і дуже швидко розроблять план дій і план реформ. І це (створення нової Ради – Ред.) – відповідальність пана Шмигаля, як керівника цього уряду і прем’єр-міністра України», – резюмував Бондарєв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерству інфраструктури в одноденний термін надати інформацію про діяльність правління компанії і Наглядової ради в 2017-2021 роках.

Як відомо, «Укрзалізниця» в рамках реформування компанії розпочала процедуру виділення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень під назвою UZ Cargo, використовуючи для цього досвід європейських країн. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури.

Проте наглядова рада УЗ скасувала рішення правління компанії про створення UZ Cargo, і тим самим зупинила реформу. А пізніше одностайним рішенням постановила звільнити з посади Володимира Жмака.

Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.