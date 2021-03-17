Нардеп назвав олігарха, який сьогодні звільнив керівника «Укрзалізниці»

Відбулася вже четверта зміна керівника Укрзалізниці за останні два роки

Кабінет міністрів звільнив керівника Укрзалізниці в угоду олігарху Віктору Пінчуку. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

«Головний олігарх країни Пінчук звільнив голову Укрзалізниці Жмака. Зроблено це руками «незалежної» Наглядової ради, складеної з осіб рівня Сергія Лещенка – маршала залізничних військ і ручного універсального експерта по всіх питаннях у руках Віктора Михайловича», – написав Кучеренко.

Це вже четверта зміна керівника Укрзалізниці за останні два роки, яка відбулася за ініціативи та в інтересах олігарха Пінчука, зазначив нардеп.

Він додав, що саме в день звільнення Жмака розглядалася справа про зловживання компаніями «Інтерпайп» Пінчука монопольним становищем на тендерах Укрзалізниці, розслідуванню якої сприяв звільнений керівник Укрзалізниці Володимир Жмак.

«Тобто варто було допомогти АМКУ зупинити монополію на постачання коліс, і наглядова рада, яка має по 300–500 тис. грн зарплати в один день звільняє керівника, якого сама призначила по результату конкурсу», – зазначив Кучеренко.

Аналогічним чином олігарх Пінчук, за словами Кучеренка, контролює компанії «Нафтогаз» і «Оператор ГТС», які є основними покупцями трубної продукції «Інтерпайпу».

Нагадаємо, восени 2020 року Антимонопольний комітет України розкрив змову на тендерах «Укрзалізниці» щодо закупівлі колісних пар. Компанія «Інтерпайп» і пов’язані з нею юридичні особи були оштрафовані на 70 млн грн і їм на три роки заборонено брати участь у державних тендерах.

Піл час розслідування АМКУ керівництво Укрзалізниці на чолі зі Жмаком всіляко сприяло комітету, надавши всю інформацію про закупівлі залізничних коліс.

Кабінет міністрів України 17 березня зняв із посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.