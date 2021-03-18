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    «Укрзалізниця» продовжить відправляти спецрейси у «червоні» зони карантину

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    Графік складається таким чином, щоб в п'ятницю-суботу люди могли поїхати в &laquo;червону&raquo; зону і в неділю повернутися - «Укрзалізниця» продовжить відправляти спецрейси у «червоні» зони карантину
    Графік складається таким чином, щоб в п'ятницю-суботу люди могли поїхати в «червону» зону і в неділю повернутися

    В «Укрзалізниці» вважають, що зупинка залізничного сполучення неефективна

    ПАТ «Укрзалізниця» продовжить запускати спеціальні рейси в «червону» зону до скасування карантинних обмежень.

    Про це заявив керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський в коментарі «РБК-Україна».

    В «Укрзалізниці» вважають, що зупинка залізничного сполучення неефективна, тому було прийнято рішення про введення спеціальних рейсів.

    Представник компанії повідомив, що графік складається таким чином, щоб в п'ятницю-суботу люди могли поїхати в «червону» зону і в неділю повернутися.

    Наразі також розглядається можливість запускати спецрейси в «червону» зону в окремі дні.

    Перцовський уточнив, що точні дати рейсів будуть сформовані до кінця березня.

    До слова, «Укрзалізниця «очікує, що українці влітку не поїдуть за кордон, та готує 30 поїздів.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України зняв із посади голову правління «Укрзалізниці» Володимира Жмака, якого обрали на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.

    Рішення стало підсумком протистояння між правлінням «Укрзалізниці», яке ініціювало реформу на залізниці, і Наглядовою радою компанії, яка її заблокувала.

    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця українці карантин
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