Непередбачувані дії уряду змушують приватних інвесторів залишати Україну – Atlantic Council

Аслунд вважає, що приватні інвестори тікають з України, бо уряд виступає за популізм і проти ринкових правил

При нормальній роботі уряду, вибіркова невиплата однієї фірми неприпустима – Аслунд

Американський аналітичний центр Atlantic Council вважає, що непередбачувані дії уряду України щодо приватних компаній відлякують інвесторів та змушують їх залишати Україну.

Про це заявив спеціаліст з економіки Східної Європи та старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«При нормальній роботі уряду, вибіркова невиплата однієї фірми неприпустима, т.к. це сильно відлякує приватних інвесторів», – сказав він, прокоментувавши ситуацію із блокуванням виплат компаніям ДТЕК ВІЕ.

Аслунд зазначив, що також великий канадський інвестор у ВДЕ був змушений відкликати свій проект у Наддніпрянщині, оскільки вони без пояснення причини не були підключені до мережі для ВДЕ, при тому що Президент Володимир Зеленський обіцяв їм інвестиційну няню.

Він додав, що нещодавно Офіс генерального прокурора заморозив рахунки ArcelorMittal, чим заблокував її роботу, а велика нафтова компанія Vitol вийшла з Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, продавши свою частку у розмірі 50% акцій українському бізнесменові Віктору Пінчуку.

«Отже, ми бачимо, що приватні інвестори тікають, бо не знають, що робитиме уряд. Вони не знають, які умови, тому що уряд виступає за популізм і проти ринкових правил», – підсумував Аслунд.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВІЕ. Борг становить 3,04 млрд. грн.

У той же час Офіс Генпрокурора заблокував рахунки ArcelorMittal, що заблокувало роботу компанії, через що вона звернулася до урядів США та ФРН.

Також на початку січня стало відомо, що група компаній Vitol домовилася з українським бізнесменом Віктором Пінчуком щодо продажу йому 50% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.