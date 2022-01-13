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    Президент Азербайджану прилетить до Києва для зустрічі із Зеленським

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    Володимир Зеленський та Ільхам Алієв зустрінуться 14 січня - Президент Азербайджану прилетить до Києва для зустрічі із Зеленським
    Володимир Зеленський та Ільхам Алієв зустрінуться 14 січня
    фото: president.gov.ua

    Лідери України та Азербайджану зустрінуться у Маріїнському палаці

    У п'ятницю, 14 січня, у Києві Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба Банкової.

    Зазначається, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами о 13:15 в Маріїнському палаці

    У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України Covid-19, у заході зможуть взяти участь 30 представників засобів масової інформації.

    Відомо, що захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

    До слова, напередодні Вірменія заявила про трьох загиблих на кордоні з Азербайджаном.

    У Єревані стверджують, що збройні сили Азербайджану ведуть вогонь у бік вірменських позицій, розташованих на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.

    Міноборони Азербайджану також повідомляло про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У відомстві зазначили, що підрозділи армії Азербайджану вживають адекватних заходів у відповідь без застосування авіації та артилерії.

    За даними Азербайджану, стрілянина сталася внаслідок «провокації збройних сил Вірменії у Кельбаджарському районі». У результаті загинув один військовослужбовець.

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    Теги: політика Азербайджан Ільхам Алієв Володимир Зеленський Україна президент
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    Президент Азербайджану прилетить до Києва для зустрічі із Зеленським