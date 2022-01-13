Президент Азербайджану прилетить до Києва для зустрічі із Зеленським

Лідери України та Азербайджану зустрінуться у Маріїнському палаці

У п'ятницю, 14 січня, у Києві Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Зазначається, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами о 13:15 в Маріїнському палаці

У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України Covid-19, у заході зможуть взяти участь 30 представників засобів масової інформації.

Відомо, що захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

До слова, напередодні Вірменія заявила про трьох загиблих на кордоні з Азербайджаном.

У Єревані стверджують, що збройні сили Азербайджану ведуть вогонь у бік вірменських позицій, розташованих на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.

Міноборони Азербайджану також повідомляло про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У відомстві зазначили, що підрозділи армії Азербайджану вживають адекватних заходів у відповідь без застосування авіації та артилерії.

За даними Азербайджану, стрілянина сталася внаслідок «провокації збройних сил Вірменії у Кельбаджарському районі». У результаті загинув один військовослужбовець.