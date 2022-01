Євродепутати після повернення Порошенка в Україну обговорять його майбутнє

Комітет із закордонних справ Європарламенту 17 січня планує дебати щодо України й Росії, а також, ймовірно, обговорюватимуть ситуацію довкола народного депутата й експрезидента Петра Порошенка. Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

the European Parliament's foreign affairs committee will debate #Ukraine and #Russia on 17 Jan. likely that the future of the former President #Poroshenko will also be raised as several MEPs met with him in Brussels yesterday