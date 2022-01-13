Євродепутати після повернення Порошенка в Україну обговорять його майбутнє

Кілька європарламентарів вчора мали зустрічі з Петром Порошенком у Брюсселі

Комітет із закордонних справ Європарламенту наступного тижня планує дебати

Комітет із закордонних справ Європарламенту 17 січня планує дебати щодо України й Росії, а також, ймовірно, обговорюватимуть ситуацію довкола народного депутата й експрезидента Петра Порошенка. Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Комітет Європарламенту із закордонних справ проведе дебати щодо України й Росії 17 січня. Ймовірно, що обговорюватимуть також майбутнє колишнього президента Петра Порошенка, тому що кілька європарламентарів вчора мали зустрічі з ним у Брюсселі», – написав журналіст.

the European Parliament's foreign affairs committee will debate #Ukraine and #Russia on 17 Jan. likely that the future of the former President #Poroshenko will also be raised as several MEPs met with him in Brussels yesterday — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Як повідомлялося, Порошенко у Брюсселі заручився підтримкою депутатів Європарламенту (фото).

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Читайте також: