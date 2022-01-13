Помічниця Зеленського після гучного скандалу отримала офіційну роботу в Офісі президента

Марія Левченко присутня майже на всіх зустрічах за участі Зеленського і вона ж формує графік президента

Левченко весь час офіційно працювала і отримувала зарплатню у «Кварталі 95»

Особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко, яка впродовж кількох років фактично працювала в кабінеті глави держави, але офіційно працювала і отримувала зарплатню ТОВ «Квартал-95», у грудні офіційно працевлаштували в Офісі президента України, повідомляє «Слідство.Інфо».

Відповідно до відповіді Офісу президента України на запит журналістів, Марію Левченко працевлаштували 21 грудня 2021 року, через пʼять днів після публікації розслідування у якому фігурують Марія Левченко, її скандальний чоловік колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Марію Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України

Офіційно Марію Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України – керівниці Служби забезпечення заходів президента України. При цьому в Офісі президента не змогли повідомити деталі про зарплатню Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.

Раніше журналісти розповіли, що дружина вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі Марія Левченко не просто особиста помічниця президента Володимира Зеленського, а й дуже наближена до нього особа.

Саме Марія Левченко присутня майже на всіх зустрічах за участі Зеленського. Крім цього, вона формує графік президента.

Левченко працювала помічницею Зеленського попри те, що не була оформлена у штаті Офісу. За інформацією ЗМІ, її робоче місце знаходиться не за межами кабінету голови держави, а безпосередньо у ньому. Відповідно, людина, яку навіть не оформили в ОПУ, мала і має можливість бути присутньою на всіх стратегічно найважливіших нарадах та переговорах президента України. Зокрема й щодо затримання «вагнерівців».

Напередодні нового року СБУ заперечила допуск помічниці Зеленського до держтаємниці.

До слова, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Додамо, що Олександр Гогілашвілі також заперечує, що має російське громадянство. Раніше відповідну інформацію повідомляли журналісти.

До слова, звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко.

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