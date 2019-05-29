Невиконання зобов’язань з реформування енергоринку загрожує євроінтеграції України, - Климпуш-Цинцадзе



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Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, на засіданні 28 травня проігнорував законопроект щодо відтермінування запуску оптового енергоринку

Протягом року уряд разом з усіма стейкхолдерами працював над оновленням додатку 27 до Угоди про асоціацію України з ЄС, що стосується енергетики, - урядовець

Невиконання Україною зобов’язання щодо реформування енергоринку ставить під загрозу подальшу євроінтеграцію. Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, повідомляють Українські Новини.

Віце-прем’єр повідомила, що протягом року уряд разом з усіма стейкхолдерами працював над оновленням додатку 27 до Угоди про асоціацію України з ЄС, що стосується енергетики. Климпуш-Цинцадзе закликала депутатів підтримати його ратифікацію.



«Я би просто просила політичного рішення кожного окремого парламентаря, щоби підтримали ратифікацію оновленого додатку до Угоди про асоціацію, який створює і зобов’язання української сторони спільно з Європейським Союзом радитися і вводити директиви європейські з погодженням, і з розумінням, і з консультаціями з Європейським Союзом, а також зобов’язує Європейський Союз де-факто розцінювати дії України, як кроки для реальної інтеграції енергетичних ринків України до європейської інтеграції», - заявила віце-прем’єр.



Вона також наголосила, що зволікання з ухваленням рішень щодо реформи енергоринку ставить під загрозу подальшу євроінтеграцію України. «Ми ставимо під ризик (інтеграцію), якщо ми будемо відкладати далі ці напрацювання. Це де-факто перелік наших зобов’язань, які розширені також відповідно до того, наскільки змінилося право Європейського Союзу», - сказала Климпуш-Цинцадзе.



Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, на засіданні 28 травня проігнорував законопроект щодо відтермінування запуску оптового енергоринку, не зібравши кворуму.