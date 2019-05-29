Відтермінуваня запуску ринку електроенергії загрожує зривом реформи – Плачков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 липня цього року в Україні мають запровадити новий ринок електроенергії

Сьогодні всі ключові учасники ринку готові до старту з 1 липня і глобальних причин для відтермінування немає, - експерт

Відмова від запуску ринку електроенергії з 1 липня ставить під сумнів нашу здатність впроваджувати реформу і загрожує її зривом. Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

Плачков наголосив, що на сьогодні всі ключові учасники ринку готові до старту з 1 липня і глобальних причин для відтермінування немає. Вирішити деякі проблеми з програмним забезпеченням, тестовим режимом тощо цілком можна у той час, що залишився до липня.



«У нас є місяць. Я думаю, що часу достатньо. Якщо ми перенесемо на 3 місяці, то ми увійдемо в осінньо-зимовий максимум. І там накладеться дуже багато питань, питань палива, питань з газом. І я думаю, що і з вугіллям. Якщо ми перенесемо на 9 місяців, то це означає, що ми категорично відмовляємося від цих реформ», - заявив Плачков.



На його думку, негативний вплив на ситуацію має й нинішня політична турбулентність, оскільки всі займаються достроковими виборами. А після них буде обрано новий уряд, якому потрібен буде час, щоб увійти в курс справ. «Урядовці також можуть розпочати нову хвилю корегування законодавства, тому ринок потрібно запроваджувати саме зараз», - зазначив енергетик.



«Якщо ми цього не зробимо, ми відмовляємося від відповідальності. І я думаю, на 50% від запровадження цих реформ. Якщо ми зробимо цей крок назад, ми вже вперед не підемо», - наголосив Плачков.