У ЄС підтвердили, що введення нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги



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Новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року

Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги Україні залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ і договору України з ЄС

Впровадження нового ринку електроенергії є умовою отримання наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро. Про це повідомив журналістам генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон після зустрічей в Києві з представниками української влади.

Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги Україні залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ, і умов, зафіксованих в договорі України з ЄС з надання макрофінансової допомоги. Одним з таких умов є запуск ринку електроенергії.

«Важливими умовами отримання наступного траншу (макрофінансової допомоги) є прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації та імплементація закону про ринок електроенергії», - заявив Даніельссон.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, по якій Україна розраховує отримати в поточному році $2,5 млрд, а також надання нам макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.