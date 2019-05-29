Парламентський комітет з енергетики проігнорував законопроект про перенесення дати введення ринку електроенергії



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На засідання комітету прийшло всього 7 із 21 членів

Комітет ВР із питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки не зміг зібрати кворум для обговорення законопроекту №10318, покликаного перенести введення нового ринку електроенергії. На засідання комітету прийшло всього 7 із 21 членів.

Під час засідання учасники дискусії обговорили ступінь готовності до запуску нового ринку електроенергії. Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, констатувала загальну готовність галузі до запуску нового ринку в обумовлений законом термін – 1 липня 2019 року.

Як повідомлялося, 28 травня Верховна Рада відмовилася вносити до порядку денного десятої сесії законопроект «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» і «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про ринок електроенергії» (рег. №10318, автори Домбровський, Підлесецький). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня. Лише 158 депутатів проголосували за включення законопроекту до порядку денного сесії.

Про необхідність перенесення дати введення ринку електроенергії заявляв бізнесмен Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку призведе до зростання тарифів на електроенергію, і держава повинна регулювати ціни на електроенергію. На його думку, ВР повинна прийняти законопроект про відстрочення запуску ринку електроенергії в першу чергу.

«Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є «Енергоатом» монополістом? Чи повинна держава регулювати його ціни і тарифи? Повинна. Все простіше простого», - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню «Українська правда».

Ігорю Коломойському належить вертикально інтегрований феросплавний холдинг, який монопольно володіє 89% ринку виробництва феросплавів в Україні. Нікопольський завод феросплавів, що входить до нього, є найбільшим в Європі і другим у світі за обсягами продукції, що випускається. Частка електроенергії в собівартості виробництва феросплавів досягає 50%. Щорічний обсяг енергоспоживання споживання НЗФ становить близько 3,5 млн КВт-годин.

Джерело: Обозреватель