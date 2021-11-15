Невиплата боргів «зеленим» інвесторам підриває довіру до слів Зеленського – глава профільної асоціації

Глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що його дуже здивував виступ Зеленського в Глазго

Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв повернути довіру інвесторів у відновлювані джерела до України

Ситуація з невиплатами боргів «зеленим» інвесторам і шантажем окремих виробників прямо суперечить заявам президента Володимира Зеленського на міжнародній кліматичній конференції в Глазго про прагнення України до вуглецевої нейтральності.

Про це заявив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков на пресконфереції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

«Дуже здивував виступ президента Володимира Зеленського в Глазго, який сказав, що Україна переходить на нейтральну енергетику – тобто без викидів вуглецю, особливо після того, коли ми бачимо що відбуваються зараз в Україні зовсім навпаки», – заявив експерт.

Він наголосив, що дії влади всередині України прямо підривають довіру до слів президента на міжнародній арені.

Нагадаємо, 13 листопада увечері уряд заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.

За словами керівника «ГарПоку» Костянтина Петриковця, якого уряд 13 листопада звільнив через відмову блокувати виплати, в уряді на нього тиснули, давали незаконні вказівки і погрожували. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

На початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів у відновлювані джерела до України.