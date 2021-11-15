Київ знову в десятці мегаполісів із найбруднішим повітрям

У Києві вже декілька днів спостерігається густий туман

Наразі у столиці України повітря нездорове для чутливих осіб

Станом на ранок 15 листопада Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих осіб».

Як відомо, у Києві вже третій день спостерігається густий туман. Видимість у столиці 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.