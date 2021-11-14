Уряд вирішив привласнити 19,3 млрд грн «зелених» єврооблігацій – нардеп

Замість того, щоб направити взяті на Заході гроші на оплату боргів, уряд спровокував нову кризу

Кабінет міністрів має намір привласнити 19,3 млрд грн, які європейські банки надали для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику України. Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив нардеп Олексій Гончаренко, співголова міжфракційного об’єднання «Чиста енергія, здорове довкілля».

«Це якесь чергове волюнтаристське рішення, яке буде мати дуже серйозні наслідки для держави. Тому що на ринку альтернативної енергетики склалася глибока криза ще з початку минулого року. Накопичились борги в розмірі більше 20 млрд грн. І ці борги уряд пообіцяв сплатити повністю, він мав це зробити ще на початку цього року. Це були відповіді зобов’язання українського уряду, воно було закріплено законом, який був проголосований Верховною Радою та підписаний президентом», – сказав нардеп.

Він додав, що замість того, щоб направити взяті на Заході гроші на оплату безпосередньо боргів, уряд спровокував нову кризу.

«Можливо у уряду є бажання закрити якусь іншу дірку. Але це безумовно позначиться на інвестиційному кліматі, це безумовно позначиться на кожному українцеві. Я вже мовчу про кліматичні зміни, про екологію, від якої Україна теж дуже серйозно страждає. І якість повітря, і все інше», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника «ГарПоку» Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів до України.