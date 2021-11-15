Олігархи особисто вибудовують відносини з трійкою Єрмак, Шефір та Зеленський
Поки що олігархи кожен сам за себе
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ДОЖИЛИСЬ! Чиновники Офиса президента Украины Зеленского пообещали не обижать Ахметова.
Пока неясно, чья это победа или поражение: Ермака-Зеленского-Шефира или Ахметова? Чиновники Офиса президента публично уверяют, «что корректно и с уважением общаются с бизнесменом Ринатом Ахметовым и его людьми». Так что теперь первому олигарху Украины нечего бояться издевательств, неуважения или грязных коррупционных намеков со стороны чиновников Офиса президента.
Пока олигархи каждый за себя и лично выстраивают свои политико-экономические отношения с Великой антиолигархической тройкой: Ермак-Шефир-Зеленский. Поэтому, даже другу президента, «отцу» большого политического успеха Зеленского, легендарному олигарху Коломойскому еще только предстоит добиться такого обещания хорошего обращения к себе со стороны чиновников Офиса президента Зеленского.
Но теперь «Тройке»: Ермаку-Зеленскому-Шефиру предстоит трудная психологическая и моральная операция. Мало того, что других политиков и чиновников необходимо ограничить от влияния и коррупционного обаяния украинских олигархов, теперь предстоит создать ограничения и для самого президента и его свиты. Тем более, что в связи с реализацией, принятого антиолигархического закона, им предстоит выработать четкий ритуал и протокол тайного и публичного общения с олигархами или их представителями, независимо от личного отношения и их места в Реестре олигархов.
Джерело: блог Віктора Небоженка