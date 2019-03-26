Німеччина виділила Червоному Хресту в Україні 5,8 млн євро



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Німеччина виділить 5,8 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Загалом Німеччина для проектів МКЧХ в Україні виділила з 2016 року понад 30 млн євро

Німеччина виділила 5,8 млн євро на діяльність в Україні у 2019 році Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це повідомило німецьке посольство у Києві.

«Виділено подальші 5,8 млн євро на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста. Федеральний уряд продовжує фінансову підтримку гуманітарних заходів МКЧХ в Україні: у 2019 році буде виділено додаткові 1,8 млн євро, а у 2020–2021 роках загалом передбачено подальші 4 млн євро», – ідеться в повідомленні.

За інформацією дипломатів, загалом Німеччина для проектів МКЧХ в Україні виділила з 2016 року понад 30 млн євро.

«За допомогою цих коштів Німеччина підтримує низку гуманітарних заходів і допоміжних проектів у рамках проекту «МКЧХ – допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні у 2016–2017 роках». Основна увага в цьому проекті приділяється Східній Україні, де заходи проекту роблять важливий внесок у подолання наслідків тривалого конфлікту. Вони йдуть на користь людям, постраждалим від конфлікту по обидві сторони контактної лінії в Донецькій і Луганській областях», – зазначили в посольстві.

Одним з основних завдань є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансування виділяється на медичне забезпечення, придбання і розподіл медикаментів, тренінги з надання першої допомоги, лікування травм, підтримку і обладнання лікарень та інших медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення продуктами харчування і засобами гігієни, підготовку медичного персоналу і доглядальників, пошук зниклих безвісти осіб і відновлення сімейних зв’язків, відвідування затриманих, поліпшення знань про небезпеку мін/ вибухонебезпечних предметів часів війни і багато іншого.

Збройний конфлікт у Донецькій і Луганській областях між українською армією і проросійськими бойовиками почався у квітні 2014 року.

Згідно з прогнозом ООН, понад 3,5 млн жителів сходу України потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2019 році.