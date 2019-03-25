Трамп і Меркель поговорили по телефону про НАТО і Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель та Дональд Трамп

Представник уряду заявив, що розмова стосувалася питань, пов'язаних із Україною, але не конкретизував, про що йшлося

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили питання, які стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі.

Про це повідомили у Білому домі та в уряді Німеччини.

У заяві Білого дому сказано, що розмова керівників двох держав стосувалася торгівлі, дискусій щодо Brexit у Великій Британії та майбутніх зустрічей.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа також зазначив, що йшлося і про фінансування НАТО.

Дональд Трамп вже давно критикує Німеччину та інших союзників НАТО за те, що вони, за його словами, не платять достатньо для власної оборони, що стає фінансовим тягарем для США і лягає на плечі американських платників податків.

Натомість представник уряду Німеччини Стефан Сейберт заявив, що розмова також стосувалася питань, пов'язаних із Україною, але не конкретизував, про що йшлося.

Раніше повідомлялося, що Меркель відкинула пропозицію США відправити кораблі в Керченську протоку.

Джерело: Радіо Свобода