Nissan відмовилася від виробництва позашляховика в Британії



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Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля на заводі на японському острові Кюсю

Компанія Nissan оголосила про відмову від планів проводити свій позашляховик X-Trail у Великій Британії.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Рішення компанії нанесло серйозний удар по позиціях прем’єр-міністра Терези Мей, яка домагалася відкриття виробництва цієї моделі на півночі Англії в спробах зберегти довіру до британської економіки після виходу країни з ЄС», – йдеться в повідомленні.

Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля нового покоління X-Trail на заводі на японському острові Кюсю, де в даний час випускається ця модель. Це дозволить компанії знизити інвестиційні витрати на ранніх стадіях проекту.

Це анулює рішення компанії про випуск позашляховиків на заводі Nissan в Сандерленді на півночі Англії, на якому працюють 7 тисяч осіб, створеному в кінці 2016 року. Завод продовжить випуск моделей Juke і Qashqai. У недільному оголошенні компанії не згадується про будь-які звільнення, пов’язаними з рішенням щодо X-Trail.

«Хоча ми приймали це рішення, виходячи з ділових міркувань,але те, що зберігається невизначеність щодо майбутніх відносин Сполученого Королівства з ЄС не допомагає таким компаніям, як наша, планувати майбутнє», – заявив глава європейського підрозділу Nissan Джанлука де Фіччі.

Як повідомлялося, Британія повинна вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року.

Проте 28 січня британський парламент проголосував за перегляд умов виходу Британії з Європейського Союзу. Досі представники двадцяти семи країн ЄС виключали можливість внесення змін до угоди про Brexit.