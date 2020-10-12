НКРЕКП довела державні енергокомпанії до банкрутства, – нардеп



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Заявку НЕКРЕКП про тиск з боку нардепів Гончаренко назвав спробою відволікти увагу від кризи, що виникла через діяльність комісії

Нинішній склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) довів державні енергетичні компанії до банкрутства і прагне покрити збитки черговим підвищенням тарифів.

Про це заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«При попередній владі, державні енергетичні компанії генерували для бюджету мільярдні прибутки. Нинішні управлінці, в тому числі і в НКРЕКП, докерувалися до того, що «Енергоатом» на грані банкрутства, а мільярдну фінансову діру в «Укренерго» рятують черговим підняттям тарифів», - повідомив депутат.

Недавню заявку НЕКРЕКП про тиск з боку групи народних депутатів Гончаренко назвав спробою відволікти увагу від кризи, що виникла на енергоринку через діяльність комісії.

«Всі ці заяви НКРЕКП і проплачених Тарасюком активістів-залізничників як Сергій Лещенко про тиск - це щоб відволікти увагу», - вважає Гончаренко.

Він нагадав, що до теперішнього часу ні Лещенко, ні Тарасюк жодним чином не прокоментували їхні фінансові відносини під час виборчої кампанії 2019 року.

«А чому це Лещенко з Тарасюком не звинуватили і мене в тиску на чиновників НКРЕКП? І я так і не почув відповіді, за що Тарасюк влітку 2019 року заплатив Лещенку 415 тисяч гривень після того як пару раз з’їздив до Москви», - додав народний депутат Гончаренко.

Нагадаємо, 9 жовтня НКРЕКП заявило, що звернулося до ДБР з заявою про тиск з боку групи народних депутатів, що входять до тимчасової слідчої комісії, яка вивчає зловживання на енергоринку.

За два дні до цього, 7 жовтня, стало відомо, що НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці за зверненням ТСК.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.