НКРЕКП дискредитувала себе корупцією і безвідповідальністю – нардеп

Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, а скарги цього органу на начебто тиск з боку народних депутатів пов’язані з критикою його бездіяльності і корумпованості. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, член тимчасової слідчої комісії, яку НКРЕКП звинуватило в тиску.

«Як я розумію – це сезонне загострення колективного неконституційного та безвідповідального органу, який за останні шість років повністю себе дискредитував. Пов’язую це з моєю принциповою позицією стосовно його бездіяльності, імпотенції, корумпованості та неконституційності», - прокоментував заяву НКРЕКП народний депутат Кучеренко.

Він окремо наголосив на зловживаннях НКРЕКП щодо тарифів столичних підприємств теплокомуненерго.

«Особливо вражає їх шахрайська позиція стосовно незаконних нарахувань для киян з боку «Єврореконструкціі» та Київтеплоенерго», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, 9 жовтня НКРЕКП заявило, що звернулося до ДБР з заявою про тиск з боку групи народних депутатів, що входять до тимчасової слідчої комісії, яка вивчає зловживання на енергоринку.

За два дні до цього, 7 жовтня, стало відомо, що НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці за зверненням ТСК.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.